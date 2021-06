Unwetter: Mikl-Leitner kündigt „rasche Hilfe“ an

Schwere Hagel- und Sturmunwetter haben - wie berichtet - am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag die Einsatzkräfte in Niederösterreich gefordert - nicht nur in der Grenzgemeinde Schrattenberg, die die Ausläufer des verheerenden Tornados in Tschechien zu spüren bekam. Eben in dieser Gemeinde trat die NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nun vor die Medien.