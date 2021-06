Unfälle bei Unwetter und Urlauber-Raufhandel

Am Donnerstag gegen 15 Uhr kam es in Flachau zu einem Verkehrsunfall. Un Rumäne nahm die Ausfahrt eines Supermarkt-Parkplatzes, kollidierte mit einem Deutschen, der seine schwangere Frau und ein Kleinkind an Bord hatte. Bei dem Crash verletzte sich das deutsche Pärchen. Da ein Alko-Test beim Rumänen 1,4 Promille ergab, wurde ihm die Fahrlizenz an Ort und Stelle abgenommen.