Online-Petition gegen weniger Lehrer gestartet

Die pädagogische Qualität müsse überall aufrecht bleiben. Und diese sei ab Herbst durch die neu geregelte Vergabe der Lehrerstunden praktisch unmöglich. Aus diesem Grund startete der Elternverein der Schule vergangenen Samstag eine Petition. „Wir hätten nie mit so einer großen Resonanz gerechnet“, schildert Wagner. Die Petition verzeichnete in wenigen Tagen mehr als 7000 Unterschriften - die Zahl steigt minütlich an.