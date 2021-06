Die NEOS bauen ihr Vorstandsteam komplett um

Die Personalia werden bei der Mitgliederversammlung am Samstag, dem zweiten Tag, abgehandelt. Zuerst wird über Meinl-Reisinger abgestimmt, dann folgt eine Sammelabstimmung über ihren Vorschlag zum neuen Bundesvorstand. „Wir NEOS werden uns noch breiter aufstellen - wir sind sowohl konstruktiv-kritische Opposition im Bund, als auch progressiver Innovationsmotor in Landesregierungen“, betonte Meinl-Reisinger in einer Stellungnahme gegenüber der APA. „Nicht zuletzt durch die Regierungsbeteiligungen in Salzburg und Wien zeigen wir, dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.“