Ein Neubau für drei Institutionen in Pamhagen

Alle mit einbezogen

Sowohl er als auch die Polizei wurden von Beginn an in die Planungen mit einbezogen und konnten so ihre Bereiche mitgestalten. Gebaut wird das Gemeindezentrum von der Firma WRS Energie- und Baumanagement. Im Herbst 2022 soll das etwa 4,2 Millionen teure Gebäude an die Gemeinde übergeben werden.