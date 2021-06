Küche von Klagenfurter Familie stand in Flammen

Mitten in der Nacht, am Mittwoch um 1.30 Uhr, stand die Küche einer Familie aus Klagenfurt in Flammen. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Die Bewohner der Wohnung, ein Mann (43) und dessen Lebensgefährtin (33) mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden.