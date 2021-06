Gefahr für Hunde durch Blaualgentoxine im Wasser

„Die aktuelle Hitzewelle bringt es mit sich, dass Hunde - wo immer es ihnen möglich ist -Erfrischung im kühlen Nass suchen. Allerdings kommt es genau aufgrund der Hitzewelle zu einer erhöhten Konzentration von Blaualgentoxinen in unseren Gewässern“, so Prettner und Schaar. Diese Blaualgentoxine stellen für die Vierbeiner eine Gefahr dar. „Vorwiegend bilden sich die Algenfladen bzw. Algenschlieren in windgeschützten Uferbereichen von Oberflächengewässern. Hunde, die sich hier Abkühlung verschaffen wollen, laufen Gefahr, schwerwiegende Vergiftungserscheinungen davonzutragen.“ Hundehalterinnen und Hundehaltern wird daher dringend empfohlen, solche Uferbereiche zu meiden bzw. die Hunde in diesen Bereichen an die Leine zu nehmen.