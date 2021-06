Klimaaktivistin im Hungerstreik für Lobau-Rettung

„Es wird ein heißer Sommer und ein noch viel heißerer Herbst“ - das hat die Klimaaktivistin Martha Krumpeck, die sich seit 31. Mai am Wiener Heldenplatz im Hungerstreik befindet, bei einer Pressekonferenz von Extinction Rebellion (XR) im Cafe Prückel am Dienstag angekündigt. Die Lobau-Besetzung sei das Hauptthema, über das in Aktivistenkreisen derzeit gesprochen werde.