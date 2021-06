Verbreitet Tropennächte und weiterhin enorme Hitze

An der Vorderseite eines Tiefs über Westeuropa bleibt Österreich am Dienstag noch in einer südwestlichen Höhenströmung unter der Zufuhr heißer Luftmassen, so die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag. Damit stellt sich in den meisten Regionen wieder sonniges und sommerlich heißes Wetter ein. Nur den äußersten Westen erreicht bereits in der Früh eine Kaltfront mit Schauern und Gewittern und tagsüber steigt dann generell im Westen sowie zum Abend hin dann auch im nördlichen Alpenvorland die Gewittergefahr. Im Süden und Südosten bleibt es eher trocken. Höchsttemperaturen von West nach Ost 24 bis 35 Grad.