1500 Teilnehmer bei Radfahr-Demo gegen Lobautunnel

Mehr als 1500 Menschen sind nach Angaben der Veranstalter am Donnerstagnachmittag einem Aufruf von „Fridays For Future“ gefolgt und haben auf Fahrrädern gegen den geplanten Bau des Lobautunnels protestiert. Die Fahrraddemo führte vom Praterstern in die Donaustadt, wo die Trasse der Lobauautobahn gebaut werden soll. Die Abschlusskundgebung war beim Bahnhof Süßenbrunn geplant. Die Polizei nannte keine Teilnehmerzahl, Zwischenfälle habe es nicht gegeben.