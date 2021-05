China nennt US-Medienbericht über Wuhan „Lüge“

China hat einen US-Medienbericht zurückgewiesen, wonach drei Wissenschaftler des Instituts für Virologie in Wuhan im Herbst 2019 in ein Spital gekommen waren. Das sei eine „komplette Lüge“, zitierten Staatsmedien den Chef des Instituts. Das „Wall Street Journal“ hatte am Sonntag aus einem Geheimdienstbericht zitiert, laut dem die Mitarbeiter vor Ausbruch der Pandemie an Covid-ähnlichen Symptomen erkrankt seien. Der Bericht hatte die Debatte über einen möglichen Ursprung des Coronavirus in einem Labor neu entfacht.