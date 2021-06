Zeitgleiche Razzien gegen die Glückspielmafia

17 Lokale mit 91 Automaten

In verdeckten und verklebten, teils vermeintlich geschlossenen Gassenlokalen schlugen die Fahnder letztlich zu. Ein Standort war tatsächlich nicht in Betrieb, doch in den weiteren Lokalen stieß man auf zahlreiche Automaten. Der Zutritt wurde freiwillig gewährt, womit die Türen nicht aufgebrochen werden mussten. Doch in fünf Lokalen waren die Geräte derart fest mit dem Boden verschraubt, dass Feuerwehr und Cobra ausrücken mussten, um die Spielautomaten zum Abtransport vorzubereiten. Teils betrieben die illegalen Spielhöllen bis zu 17 Automaten in den als Café getarnten Geschäftsflächen.