Illegales Glücksspiel: Hohe Strafen ohne Wirkung

Krise hin oder her, das illegale Glücksspiel floriert - das bezeugen aktuelle Zahlen des Finanzministeriums. 608 Kontrollen sind seit Pandemie-Beginn im März 2020 österreichweit durchgeführt worden, 58 davon in Salzburg, wie in der Grafik unten zu sehen ist. Mit 60 Strafbescheiden verhängten die Behörden eine gesamte Strafsumme von fast vier Millionen Euro.