Glücksspiel-Reform: „Müssen Monopol abschaffen“

„Wenn der Gesetzesentwurf wirklich so kommen wird, würde es in Zukunft nur mehr einen Anbieter im Bereich Online-Glücksspiel geben“, so Zillner. Das Problem sei, dass damit alle anderen Anbieter wahllos in einem Topf zusammengeworfen werden. Jene Anbieter, die EU-Lizenzen haben, in Österreich Steuern zahlen und in Österreich Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, wären mit internationalen Anbietern aus Asien oder der Karibik gleichgestellt. Man müsse sich überlegen, ob das Monopol im Sinne des Spielerschutzes etwas ist, das den österreichischen Markt stärkt: „Wir glauben, dass man das Monopol einfach abschaffen und durch ein Lizenzsystem ersetzen muss.“