Österreich erhält 3,5 Milliarden Euro von der EU

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte bei ihrem Besuch in Österreich am Montag, der österreichische Wiederaufbauplan nach der Corona-Pandemie erfülle alle Kriterien für die Unterstützung. „Er ist ambitioniert und zielgerichtet.“ In Brüssel sei man nun entschlossen, mit dem Programm „Next Generation EU“ den wirtschaftlichen Einbruch der Corona-Krise wieder abzufedern. Generell sei man allerdings verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen, betonte Ursula von der Leyen: „Es wurden schnell und entschlossen die richtigen Instrumente aktiviert und so das Schlimmste verhindert.“