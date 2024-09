Unsere Vereine sind einfach unersetzlich!

Nun haben es „Krone“-Leser, Fans und Vereinsmitglieder in der Hand: Noch bis morgen, Sonntag, kann elektronisch abgestimmt werden. Das Rennen um den Sieg bleibt bis zum Schluss spannend! Denn den drei erstplatzierten Vereinen werden bei der „Herzensmensch“-Gala im St. Pöltner Landhaus am 8. November attraktive Preise verliehen. „Wir wollen mit der Aktion die wertvolle Arbeit unserer Freiwilligengruppen vor den Vorhang bringen“, erklären „Krone“-NÖ-Chef Lukas Lusetzky und der Geschäftsführer der Kulturregion Niederösterreich, Martin Lammerhuber. Spannend wird es in der kommenden Woche dann für viele Kommunen in Niederösterreich: Im Rahmen der „Herzensmensch“-Aktion wird nämlich auch die vereinsfreundlichste Gemeinde gekürt. Doch bevor diese dann feststeht, kann wieder gevotet werden