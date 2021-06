Türkise wollen bei Migration weiter Härte zeigen

Und auch die von der SPÖ losgetretene Debatte um schnellere Einbürgerungen griff die ÖVP erneut auf – nicht zuletzt, um Zwietracht in der SPÖ zu säen: So appellierte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an den roten Migrations-Hardliner Hans Peter Doskozil, in der Sache „jetzt die Notbremse zu ziehen“. Burgenlands Landeshauptmann solle sich am nahenden Parteitag gegen die SPÖ-Idee aussprechen.