Lissabon nimmt Corona-Abriegelung gelassen hin

Delta-Variante greift rasant um sich

Die zunächst in Indien entdeckte Delta-Variante machen die Behörden für eine Zunahme der Infektionsfälle in den vergangenen Tagen verantwortlich. Mit 928 neuen Infektionen binnen 24 Stunden hatte Lissabon am Donnerstag den höchsten Wert seit dem 19. Februar verzeichnet. Das waren etwa 75 Prozent aller in Portugal erfassten Fälle an diesem Tag. In der „Area Metropolitana“ Lissabons wohnen rund 27 Prozent aller 10,3 Millionen Bürger Portugals.