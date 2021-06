Deltavariante könnte im Herbst zum Problem werden

Die Virusvariante B1.617, die als „indische“ Variante bekannt wurde, wurde in Vorarlberg bisher in 20 Fällen nachgewiesen, „der größte Teil davon wird inzwischen auf Delta entfallen“, so Grabher über die noch ansteckendere Untervariante B.1.617.2 („Delta“). Denn die Sequenzierung erfolge in Zusammenarbeit mit der AGES zunächst nur auf die Hauptvariante.