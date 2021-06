Forscher ließen Rattenmännchen Nachwuchs austragen

Unfassbar, welches Experiment chinesische Forscher durchgeführt haben: Ihnen ist es gelungen, dass männliche Ratten Nachwuchs austragen. Dazu nähten sie das Tier in Frankenstein-Manier seitlich an ein weibliches Exemplar, damit diese einen gemeinsamen Blutkreislauf haben. Dann wurde der männlichen Ratte eine Gebärmutter sowie ein befruchteter Embryo eingesetzt. Der Erfolg dieser so herbeigeführten Schwangerschaften hielt sich allerdings in Grenzen - von 280 Embryonen, die in 46 männliche Ratten implantiert wurden, überlebten nur zehn.