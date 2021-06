Dramatischer Einsatz nach Rangelei in Schwimmbad

Riesenaufregung samt Einsatz des Rettungshelikopters am Mittwochnachmittag in Wien-Liesing! Nach einem Streit mit einem 15-jährigen Burschen brach ein Mädchen unter Schmerzen im beliebten Höpflerbad zusammen. Die Zwölfjährige - sie dürfte an einer Vorerkrankung gelitten haben - wurde in ein Krankenhaus geflogen.