Friederike Mayröcker am Zentralfriedhof beigesetzt

Bei einer Trauerfeier haben Familie, Freunde, Kollegen sowie Vertreter des offiziellen Österreich am Donnerstagnachmittag am Wiener Zentralfriedhof Abschied von der am 4. Juni im Alter von 96 Jahren verstorbenen Friederike Mayröcker genommen. Anschließend wurde die Schriftstellerin in einem Ehrengrab der Stadt Wien beigesetzt, in dem ihr im Jahr 2000 verstorbener Lebensgefährte und Dichterkollege Ernst Jandl seine letzte Ruhe gefunden hat.