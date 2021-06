„Super Mario“ gibt es jetzt auch als Fruchtgummi

Items wie der Superpilz, der 1-Up-Pilz, der Superstern, die Feuerblume, der grüne Panzer oder die Münze begleiten Nintendos „Super Mario“ und seine Freunde bei ihren Abenteuern im Pilzkönigreich. Ab sofort sollen sie auch die Freude am Naschen auf ein neues Level heben: Als Fruchtgummi kommen die bekannten Items in der „Haribo Super Mario“-Edition in den Varianten klassisch, sauer und vegetarisch für kurze Zeit in die Süßwarenregale.