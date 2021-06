ÖTTV: Am grünen Tisch fliegen die Fetzen

„Spannende Visionen“

„Das Konzept und die Visionen sind derart spannend, dass ich Teil des neuen Teams sein möchte“, so der in Wien lebende Waldviertler, der in wenigen Wochen mit Sofia Polcanova in Tokio nach einer Top-Platzierung greifen will. „Wenn wir am Samstag gewählt werden, werde ich nach dem Mixed-Bewerb bei Olympia meine internationale Karriere beenden und mich voll und ganz der ehrenamtlichen Tätigkeit im Verband widmen.“