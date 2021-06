Präsidenten-Auszeichnung für zwei Kaiserstädter

An der Universität Salzburg sind am Mittwoch zwei Absolventen „sub auspiciis praesidentis rei publicae“ promoviert worden. Stellvertretend für den Bundespräsidenten verlieh Landeshauptmann Wilfried Haslauer die Ehrenringe an den Mathematiker Georg Zimmermann und den Germanisten Harald Gschwandtner, die beide aus Bad Ischl stammen. Bedingt durch Corona mussten sie auf die Verleihung warten, teilte die Uni mit.