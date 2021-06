Ärger wegen Stau bis Kreisverkehr Dornbirn Nord

Perfekt gelöst ist das Problem aber noch nicht. „Coronabedingt ziehen sich die Abfertigungszeiten etwas in die Länge“, sagt Wirtschaftslandesrat Marco Tittler. Besonders hoch sei die Frequenz dienstags und donnerstag sowie rund um die Feiertage. Und so reicht der Stau zeitweise sogar bis in den Kreisverkehr Dornbirn Nord. Lkw auf dem Weg zum Zollamt blockieren das Nadelöhr und verhindern sogar, dass Fahrzeuge von Dornbirn oder dem Bregenzerwald kommend auf die A 14 auffahren.