Klimaerwärmung senkt die weibliche Fruchtbarkeit

Auswirkungen auf die Bevölkerungsstruktur

"Gerade in Ländern mit gemäßigten Temperaturen könnte dieser Effekt besonders stark sein, da hier die Bevölkerung an Hitze(-wellen) nicht gut angepasst ist. In Kombination mit dem immer späteren Kinderwunsch könnte eine zusätzliche Abnahme der Fruchtbarkeit durch die Klimaerwärmung für viele Paare Probleme bei der Verwirklichung ihrer Familienplanung bringen, sodass diese schlussendlich kinderlos bleiben. Sollte die Erderwärmung weiterhin zunehmen, könnte dies beträchtliche negative Auswirkungen auf die Bevölkerungsstruktur und Geburtenrate haben.