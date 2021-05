Frauen wollen immer später Mütter werden

„Ihre“ fruchtbarsten Jahre liegen zwischen dem späten Teenageralter und den späten 20ern. Ab dem Alter von 30 sinkt die Wahrscheinlichkeit schwanger zu werden, da Qualität und Anzahl der Eizellen abnehmen. „Mit 35 fällt die Fruchtbarkeitskurve dann steil ab. Bei Frauen über 43 ist die Fruchtbarkeit so weit gesunken, dass eine natürliche Schwangerschaft sehr unwahrscheinlich ist“, erklärt Dr. Mathias Brunbauer, Gynäkologe in Wien. Über diese Fakten weiß „sie“ scheinbar noch zu wenig Bescheid, wie eine aktuelle Studie zeigt, für die Frauen zwischen 20 und 40 Jahren aus fünf europäischen Ländern befragt wurden. Nur jede Fünfte hat bereits in der Schule über den altersbedingten Rückgang der Fertilität erfahren. 90 Prozent der Befragten ist zwar bewusst, dass diese mit dem Alter sinkt - wann genau sie damit zu rechnen haben, wissen 40 Prozent jedoch nicht. Im Rahmen einer virtuellen Podiumsdiskussion forderten daher führende internationale Experten, dass Mädchen, aber auch Buben bereits im frühen Jugendalter in der Schule darüber aufgeklärt werden sollten. Denn nur gut informierte Teenager werden später zu Erwachsenen mit ausreichendem Wissen über ihre „reproduktive“ Gesundheit.