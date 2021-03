Cannabis senkt die Chance auf Kindersegen

Eine soeben erschienene US-Amerikanische Studie an über 1200 Patientinnen mit Kinderwunsch hat anhand von Harnproben Probandinnen mit Cannabiskonsum identifiziert. „Die Ergebnisse sind durchaus bedenklich, da jene mit Cannabis-Missbrauch in den vergangenen 12 Monaten ihre Chance auf eine Schwangerschaft fast halbierten, obwohl sie häufiger Geschlechtsverkehr hatten als Frauen ohne Konsum,“ erklärt Priv.-Doz. DDr. Michael Feichtinger, ärztlicher Leiter des Wunschbaby Institut Feichtinger in Wien. Ein Grund für die reduzierte Fruchtbarkeit könnte eine direkte Beeinflussung der Droge auf den weiblichen Hormonhaushalt sein. So zeigten Frauen mit Cannabisgebrauch in den vergangenen 12 Monaten deutlich abweichende Hormonwerte im Vergleich zu Nicht-Konsumenten.