Die „Krone“ sucht die erfrischendsten Sommerfotos!

Was sich der Sommer bis jetzt an Zeit gelassen hat, holt er nun im Rekordtempo auf - Temperaturen bis zu 36° Celsius sind im Laufe der nächsten Woche in Österreich zu erwarten! Auch die Abkühlung darf nicht fehlen wenn der 30er geknackt wird. Wir wollen wissen, wie sich die „Krone“-Leserinnen und -Leser bei dieser Hitze einen kühlen Kopf behalten.