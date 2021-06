Pass Lueg wird tageweise für Bauarbeiten gesperrt

Die B159 Salzachtal Straße wird beim Pass Lueg zwischen Golling und Stegenwald in den Sommermonaten und dann noch einmal im Herbst an mehreren Tagen vollständig gesperrt. Grund sind der Abbau der 110-kV-Leitung bzw. die Arbeiten an der neuen 380-kV-Leitung in diesem Bereich. Umgeleitet wird über die A10 Tauernautobahn, für Radfahrer wird ein Transferdienst mit Bussen eingerichtet.