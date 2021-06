Explosion in Markthalle in China fordert 25 Tote

Die Zahl der Toten durch eine schwere Gasexplosion in einer Markthalle in der zentralchinesischen Stadt Shiyan ist auf 25 gestiegen. 138 Menschen sollen verletzt worden sein. Die Bergungsarbeiten in den Trümmern dauern an, auch die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Nach ersten Untersuchungen war von einem Leck in einer Gasleitung die Rede. Das zweigeschossige Gebäude wurde stark beschädigt.