Wilfried Haslauer rückt ins Zentrum

Haslauer hat sich dazu am Sonntag gegenüber der „Krone“ nur mit zwei Worten geäußert: „Kein Thema“. In Haslauers Umfeld geht man auch fix davon aus, dass er bei den Landtagswahlen in zwei Jahren wieder antreten will. Als Nachfolgekandidat für den Posten des Landeshauptmanns gilt indes seit langem Landesrat Stefan Schnöll, ein Vertrauter von Kurz.