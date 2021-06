Anti-Netanyahu-Regierung gewann Vertrauensvotum

Netanyahu will neue Regierung „mit Gottes Hilfe“ stürzen

Netanyahu wird als Oppositionschef freilich alles daran setzen, dass es nicht so weit kommt. In seiner vorerst letzten Rede als Premier rief er seinen Anhängern zu: „Ich werde euch in einen täglichen Kampf führen gegen diese gefährliche Links-Regierung, und wir werden sie stürzen. Mit Gottes Hilfe wird das schneller gehen, als ihr glaubt.“ Sollte das tatsächlich gelingen, hat Netanyahu bereits klargemacht, dass er abermals als Spitzenkandidat des Likud in die Wahl ziehen möchte - die dann fünfte Wahl binnen kurzer Zeit. Vorerst aber ist jetzt die neue Regierung am Zug.