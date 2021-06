Krankenpfleger: „Ich sah viele Väter sterben“

„Wenn sich der Zustand von Covid-Patienten, manchmal innerhalb weniger Stunden, drastisch verschlechterte – und sie in der Folge mitunter keine Chance mehr hatten, den Kampf gegen das Virus zu gewinnen“, erzählt Sedlmeyer von Erlebtem. Viele Väter seien unter den Sterbenden gewesen, ältere und jüngere; an ihren Krankenbetten hätten sich oft fürchterliche Szenen abgespielt: „In den Stunden, in denen ihre Frauen, Kinder und Enkel zu ihnen kamen – um von ihnen Abschied zu nehmen.“