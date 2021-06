Polizei löste illegale Open-Air-Party in Paris auf

Paris gleicht einer einzigen großen Terrasse

Am Mittwoch waren im Land zahlreiche Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft getreten - darunter auch die Verschiebung der Ausgangssperre um zwei Stunden nach hinten. Auch die Innenräume der Restaurants durften unter Auflagen wieder öffnen. In Paris haben viele Restaurants ihre Terrassen erweitert. Die Situation hat sich in der Hauptstadt wie auch in ganz Frankreich zuletzt deutlich entspannt.