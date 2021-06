Hitzewelle kommt: Der Sommer wird sonnig und heiß

Dennoch erwartet der Ubimet-Experte in den kommenden Monaten klassisches Sommerwetter - also her mit Luftmatratze, Sonnenbrille und Badehose! „Der langfristige Trend geht hin zu wolkenlosen, sonnigen Sommertagen. An den Abenden kann es durchaus immer wieder regnen und gewittern, dabei handelt es sich aber um platzregenartige Schauer. Untertags wird es meist heiß!“