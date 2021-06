Pöttinger lässt schon wieder die Bagger anrollen

Dieses war der erste Streich - und der zweite folgt sogleich! Im Zuge der offiziellen Eröffnung des Pöttinger-Werks in St. Georgen bei Grieskirchen erfolgte gestern gleich der Spatenstich für den nächsten Ausbauschritt. Bis zum Herbst 2022 will der Landtechnik-Spezialist weitere 34 Millionen Euro in den Standort stecken.