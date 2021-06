Blut wird zur Mangelware: Spender werden gesucht

Alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt. Diese ist jedoch maximal 42 Tage haltbar, was eine langfristige Planung nötig macht. Nur 3,4 Prozent der spendenfähigen Bevölkerung spenden Blut. Deshalb wird am Weltblutspendetag am kommenden Montag auf dem Klagenfurter Domplatz eine große Blutspendeaktion durchgeführt (10 bis 19 Uhr).