Rennen, Zocken und Debattieren am Salzburgring

Experten besprechen Zukunft des Motorsports

In der ersten Auflage der XLR8 Future Talks im Rahmen von XLR8 am Salzburgring debattieren am Freitag (11.6., 12:00-13:15 Uhr) führende Experten der Branchen Motorsport, Mobilität und Energie zum Thema „Motorsport - Quo vadis? - Entwicklungen im Motorsport und ihre Auswirkungen auf die Mobilität der Zukunft“. Exklusive Einblicke in die Mobilität von morgen geben Peter Martin (Geschäftsführer KTM E-Technologies), Dr. Peter Schöggl (Vice President Vehicle and Racing AVL List), Dr. Brigitte Bach (Vorständin Salzburg AG), Kurt Kaiser (Geschäftsführer NOW Serviceplan) und Kurt Trieb (Head of Technology Road Racing KTM). Welche technologischen Entwicklungen kommen auf uns zu? Wie sieht „grüner“ Motorsport aus? Und welche Rolle spielt der Rennsport noch für die Serienentwicklung von Autos und Motorrädern?