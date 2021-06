Flutwelle nach Starkregen überrascht zwei Kinder

Anrainer wurde auf Notlage aufmerksam

Aufgrund eines heftigen Wolkenbruchs stieg der Wasserpegel des Frödischbachs flutwellenartig an, wodurch die Kinder am Ufer eingeschlossen wurden. Die beiden versuchten zwar noch den nahe gelegenen Damm zu erreichen - die steile und stark bewachsenen Böschung verhinderte dies allerdings, weshalb sie im Bachbett festhingen. Ein Anrainer bemerkte die in Not geratenen Kinder und verständigte die Einsatzkräfte.