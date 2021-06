Standort der neuen Universität bleibt weiter offen

Provisorische Standorte

Der Starttermin im Herbst 2023 gilt nach wie vor. Allerdings könnte es nach dem Beispiel der Medizinischen Fakultät der JKU ablaufen. „2023 wird die Technische Universität noch nicht als neues Gebäude stehen. Wichtig ist, dass der Inhalt angeboten wird“, erläutert LH Thomas Stelzer. Also Vorlesungen an provisorischen Standorten. Für Faßmann kein Problem: „Es wäre der falsche Weg, wenn man zuerst baut und dann überlegt, was kommt in die Baulichkeiten hinein.“ Klar hingegen ist, wer die Kosten tragen wird. Nachdem es eine Bundes-Uni wird, werde der Bund einen Großteil übernehmen, so Faßmann.