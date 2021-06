Joe Biden zu erster Reise nach Europa aufgebrochen

Joe Biden ist zu seiner ersten Auslandsreise als US-Präsident aufgebrochen. Vom Militärflugplatz Andrews nahe der US-Hauptstadt Washington hob sein Flieger Richtung Europa ab, wo der 78-Jährige und seine Ehefrau Jill am Mittwochabend in Großbritannien erwartet wurden. Dort soll ein Treffen mit dem britischen Premierminister Boris Johnson stattfinden. Am Freitag soll Biden dem G7-Gipfel in Cornwall beiwohnen. Nach einem bilateralen Dialog mit Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel trifft er am Sonntagabend in Schloss Windsor auf Queen Elizabeth II. - und nächste Woche sogar auf Russlands Kremlchef Wladimir Putin.