USA pumpen 250 Mrd. in Technologiekrieg mit China

China übt Kritik an Bidens Investitionsprogramm

China kritisiert das milliardenschwere US-Investitionsprogramm, mit dem die USA in puncto Technologie dem asiatischen Land stärker die Stirn bieten wollen. Das Außenministerium in Peking forderte die Vereinigten Staaten auf, das Gesetzespaket nicht weiter zu fördern. Zudem dürften die USA China nicht länger als Bedrohung darstellen und als imaginären Feind behandeln, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch. Die USA sollten vermeiden, die gesamten chinesisch-amerikanischen Beziehungen und die Zusammenarbeit in wichtigen Bereichen zu beschädigen.