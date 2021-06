Schmeckt, sieht toll aus: Alles von der Zucchini

Zucchini-Blume und Zucchini-Blüte

Tomatensauce: 150g Dosentomaten, Thymian getrocknet, Oregano getrocknet, Olivenöl, Pfeffer, Zucker.

Zubereitung: Tomaten mixen und mit den restlichen Zutaten dick einkochen lassen.

Zucchini-Blume: 1 gelbe Zucchini, ca. 2cm Durchmesser, 1 grüne Zucchini, ca. 2cm Durchmesser, Salz, Pfeffer, Thymian, Zitronenzeste.

Zubereitung: Zucchinis mit einem feinen Hobel ca. 2mm dick hobeln. Separat in gut gesalzenem Wasser für 10 Sekunden blanchieren und in Eiswasser abschrecken. Auf Küchenpapier trocken tupfen. Leicht überlappend in einer Reihe auflegen. Mit Salz, Pfeffer, Zitronenzeste und Basilikum würzen, mit der dicken Tomatensauce bestreichen und vorsichtig einrollen. Die Rolle aufstellen und zu einer Blüte auffächern.