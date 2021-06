Amputierter bleibt weiter im Krankenhaus Freistadt

Keine akute Lebensgefahr

Auf der Intensivstation liegt noch Ayla, die in Dorf an der Pram eine Fritteuse von der Fensterbank gezogen und sich bis zu 40 Prozent der Haut teils drittgradig verbrannt hatte. Es besteht keine akute Lebensgefahr mehr, heißt es aus dem AKH Wien. In diesem Fall ermittelt die Polizei wegen Fahrlässigkeit.