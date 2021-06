Wien: Angebote zum Feiern, aber keine Partyzonen

Nach der Eskalation am Wiener Karlsplatz zwischen Feiernden und der Polizei in der Nacht auf Samstag sind nun seitens der Stadt Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene präsentiert worden. Etwa soll der Kultursommer um eine Jugendschiene erweitert werden, hieß es am Dienstag nach einem „Runden Tisch zum Öffentlichen Raum“. Die Schaffung spezieller Partyzonen ist allerdings nicht möglich. Dies sei „illegal und mit den aktuellen Rahmenbedingungen nicht zu ermöglichen“, erklärte Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS). Er appellierte an den Bund, die Corona-Sperrstundenregelung aufzuheben. Eine Ausdehnung bis Mitternacht würde das Problem lediglich verlagern.