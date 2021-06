Ludwig: „Platzverbot war nicht mit mir abgestimmt“

Das Platzverbot am Wiener Karlsplatz - mit 8 Uhr früh war es am Sonntag wieder aufgehoben worden - ist bei Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auf wenig Gegenliebe gestoßen. Dieses sei weder mit ihm noch der Stadt abgestimmt gewesen, machte er seinem Ärger am Sonntagnachmittag Luft.