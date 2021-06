Karlsplatz: „Bevölkerung hat Recht auf Schutz!“

Nach Attacken auf Polizisten am Wochenende, die zu einer kurzfristigen Sperre von Teilen des Resselparks am Karlsplatz führten, lässt Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl damit aufhorchen, dass es immer wieder Platzverbote geben könne. Die „Krone“ hat sich am Montag umgehört, wie Bürger zu den Maßnahmen stehen.