Mit 700 Sportkursen gegen den Corona-Speck

Ab Herbst wieder Indoor-Sport

Bereits jetzt habe man das Ziel eines „fröhlichen, aufstrebenden Comebacks“ erreicht, sowohl was den aktiven Sport, als auch das Zusehen bei Ereignissen betrifft, so Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne). Er gab sich zuversichtlich, dass das „den Sommer bis zum Herbst so weitergehen kann“. „Ich bin zuversichtlich, dass wir im Herbst auch indoor alle weiter Sport betreiben können“, prognostizierte Kogler.